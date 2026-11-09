Семин — о «Локомотиве»: «Нет результата уже 5-6 лет. Клубу нужно с этим разбираться»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах железнодорожников в этом сезоне.

«За последние годы уменьшилось количество болельщиков на стадионе — это говорит о многом. На это влияет несколько факторов. Главные действующие лица — игроки. Если они играют не очень хорошо, тогда на трибунах становится меньше болельщиков. «Локомотив» начал опускаться не с сегодняшнего дня. За последние 6 лет клуб особо лучше не становится. С этими причинами клубу надо разбираться. Главный актив — игроки. Также важна компетенция руководителей. Значит, что-то не так, раз нет результата уже 5-6 лет», — сказал Семин «СЭ».

После 14 матчей «Локомотив» набрал 11 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.