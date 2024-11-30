Семин не видит фаворита в предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака»

Известный российский тренер Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

«Был большой перерыв на игры сборных, прошел всего один тур, и я бы не отдал никому предпочтение. «Краснодар» стабильнее, они играют лучше в обороне, также они очень целеустремленные. Не сказал бы, что качество игроков в разных линиях лучше у одной или другой команды.

Многое будет зависеть от того, кто будет в лучшем физическом состоянии. Потому что приблизительно команды равны на сегодняшний день. Этот матч очень важен. Самое главное, чтобы был полный стадион в Краснодаре — на мой взгляд, это их большое преимущество. Хотелось бы профессионального, безошибочного судейства. Потому что эта игра важна для турнирной таблицы», — сказал Семин «СЭ».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Александр Абустин