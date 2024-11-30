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Сегодня, 15:15

Семин не видит фаворита в предстоящем матче «Краснодара» и «Спартака»

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Известный российский тренер Юрий Семин в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча между «Краснодаром» и «Спартаком» в 17-м туре РПЛ.

«Был большой перерыв на игры сборных, прошел всего один тур, и я бы не отдал никому предпочтение. «Краснодар» стабильнее, они играют лучше в обороне, также они очень целеустремленные. Не сказал бы, что качество игроков в разных линиях лучше у одной или другой команды.

Многое будет зависеть от того, кто будет в лучшем физическом состоянии. Потому что приблизительно команды равны на сегодняшний день. Этот матч очень важен. Самое главное, чтобы был полный стадион в Краснодаре — на мой взгляд, это их большое преимущество. Хотелось бы профессионального, безошибочного судейства. Потому что эта игра важна для турнирной таблицы», — сказал Семин «СЭ».

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Александр Абустин

Юрий Семин
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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