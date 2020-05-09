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«Семин не просил об увольнении Геркуса». Экс-советник президента «Локо» — взаимоотношениях тренера с руководителем

17:35
Юрий Семин и Илья Геркус. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин и Илья Геркус. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший советник президента «Локомотива» Лев Гоберман рассказал в интервью «СЭ», что главный тренер команды Юрий Семин не просил высшее руководство «Локо» об увольнении генерального директора Ильи Геркуса, несмотря на разногласия между ними.

— Семин не просил увольнения Геркуса — это я знаю точно, — сказал Гоберман. — Он не ходил к Белозерову, еще к кому-то с таким предложением. Никаких «либо он, либо я» не было и в помине, невзирая на все расхождения. Чемпионство — неважно, друг против друга или как еще — они обеспечили. И если спросить Семина, внес ли Геркус лепту в чемпионство, он не только сейчас, но еще в период совместной работы и конфликта тут же отвечал: «Да, внес». (Игорь Рабинер)

«В руководстве есть группа, которой Семин мешает». Анализ и инсайды экс-советника президента «Локомотива»

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