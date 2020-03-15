РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Семин и Карпин безопасно поприветствовали друг друга. Видео

19:59

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и его коллега из «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 22-го тура чемпионата России не стали пожимать друг другу руки из-за распространения коронавируса. Специалисты ударились локтями и что-то друг другу сказали.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Ростов — Локомотив

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир