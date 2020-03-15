Семин и Карпин безопасно поприветствовали друг друга. Видео
19:59
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и его коллега из «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 22-го тура чемпионата России не стали пожимать друг другу руки из-за распространения коронавируса. Специалисты ударились локтями и что-то друг другу сказали.
??? Время безопасных приветствий.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
Юрий Павлович и Валерий Георгиевич поддерживают!#МАТЧПРЕМЬЕР #РостовЛоко pic.twitter.com/WBXq5XXnUb
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