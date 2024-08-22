Семак заявил, что участие Глушенкова в ближайших матчах «Зенита» исключено

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Максим Глушенков не сможет принять участие в ближайших матчах команды.

— Максим после операции присоединился к команде, но понятно, что его участие в ближайших матчах исключено.

Глушенков получил перелом лучевой кости правой руки со смещением в матче 5-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

24 августа «Зенит» в 6-м туре РПЛ сыграет против «Спартака». 27-го числа сине-бело-голубые встретятся с «Акроном» в FONBET Кубке России, а 31 августа проведут еще одну игру в чемпионате России против «Пари НН».