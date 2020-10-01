Семак заявил, что участие Азмуна, Ловрена, Малкома и Ракицкого в матче со «Спартаком» под вопросом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что вопрос об участии Деяна Ловрена, Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна и Малкома в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» будет решаться в пятницу.
— К сожалению, никто из травмированных на сегодняшний день не занимался в общей группе, — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака. — Сегодня будем тестировать, проверять, кто в каком состоянии, и уже завтра примем решение, кто будет готовиться к матчу.
Азмун, Ловрен, Малком и Ракицкий были заменены в матче 9-го тура против «Уфы» (6:0) из-за полученных повреждений. Среди травмированных также находится форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси, заработавший травму в конце августа в матче 5-го тура против «Динамо» (0:1).
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-10-01-sergey-semak-igra-protiv-spartaka-ochen-interesna-s-tochki-zreniya-printsipialnosti-i-turnirnogo-pol.htm