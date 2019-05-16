Семак заявил, что от предложения "ПСЖ" по Паредесу нельзя было отказаться

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о зимнем трансфере полузащитника Леандро Паредеса в "ПСЖ". Также специалист прокомментировал переходы форварда Сердара Азмуна, хавбека Вильмара Барриоса и защитника Ярослава Ракицкого.

– Предложение по Паредесу было тем самым, от которого нельзя отказываться ("ПСЖ" заплатил за аргентинца 40 миллионов евро. – Прим. "СЭ"). – Если есть возможность проявить себя в топ-лиге, то футболисту нужно этим пользоваться. Нужно уважать выбор игрока, – сказал Семак в эфире "Радио Зенит".

А новички повлияли на качество игры. Азмун добавил вариативности. Появился быстрый игрок, который может хорошо открываться за спину. Баланс в игре появился с приходом Барриоса, начало атаки и передачи – у Ракицкого.

Колумбийца аналитики смотрели еще летом, но не было возможности из-за огромной группы игроков в центре поля и сложности с финансами. На Ракицкого в летнее окно была высокая цена, поэтому пришлось перенести переговоры на более поздний срок.