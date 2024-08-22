Семак заявил, что «Зенит» не стал наказывать Клаудиньо за нецензурную брань после матча с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Клаудиньо, который произнес несколько нецензурных слов на русском языке после матча 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

— У нас ненормативная лексика не приветствуется. По решению тренерского штаба игрок может быть за это оштрафован. Во время тренировок наши игроки ведут себя культурно. Но, к сожалению, мы не можем контролировать все аспекты жизни. Я сам противник употребления нецензурных выражений, в них нет ничего хорошего. Но мы никак не наказывали Клаудиньо.

Ранее «СЭ» стало известно, что КДК рассмотрит оскорбительное поведение Клаудиньо после игры с подмосковной командой. Заседание пройдет накануне матча сине-бело-голубых со «Спартаком».