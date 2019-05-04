Сергей Семак привел "Зенит" к пятому в российской истории чемпионству и стал первым в истории, кому удалось взять титул в качестве игрока и тренера.
Ранее Семак завоевывал золото, выступая за ЦСКА (2003), "Рубин" (2008, 2009) и "Зенит" (2010, 2011/12). Главный тренер сине-бело-голубых первое тренерское золото взял в 43 года.
В более молодом возрасте команды к чемпионству приводили Олег Романцев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш. (Кирилл Бурдаков)
Возраст тренеров-чемпионов России:
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Возраст тренера
|
1992
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
38 лет
|
1993
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
39 лет
|
1994
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
40 лет
|
1995
|
Спартак-Алания
|
Валерий Газзаев
|
41 год
|
1996
|
Спартак
|
Георгий Ярцев
|
48 лет
|
1997
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
43 года
|
1998
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
44 года
|
1999
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
45 лет
|
2000
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
46 лет
|
2001
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
47 лет
|
2002
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
55 лет
|
2003
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
49 лет
|
2004
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
57 лет
|
2005
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
51 год
|
2006
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
52 года
|
2007
|
Зенит
|
Дик Адвокат
|
60 лет
|
2008
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
56 лет
|
2009
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
57 лет
|
2010
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
51 год
|
2011/12
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
53 года
|
2012/13
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
42 года
|
2013/14
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
43 года
|
2014/15
|
Зенит
|
Андре Виллаш-Боаш
|
37 лет
|
2015/16
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
45 лет
|
2016/17
|
Спартак
|
Массимо Каррера
|
53 года
|
2017/18
|
Локомотив
|
Юрий Семин
|
70 лет
|
2018/19
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
43 года
"Зенит" – пятикратный чемпион России!