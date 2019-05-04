Сергей Семак привел "Зенит" к пятому в российской истории чемпионству и стал первым в истории, кому удалось взять титул в качестве игрока и тренера.

Ранее Семак завоевывал золото, выступая за ЦСКА (2003), "Рубин" (2008, 2009) и "Зенит" (2010, 2011/12). Главный тренер сине-бело-голубых первое тренерское золото взял в 43 года.

В более молодом возрасте команды к чемпионству приводили Олег Романцев, Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Андре Виллаш-Боаш. (Кирилл Бурдаков)

Возраст тренеров-чемпионов России:

Сезон Клуб Тренер Возраст тренера 1992 Спартак Олег Романцев 38 лет 1993 Спартак Олег Романцев 39 лет 1994 Спартак Олег Романцев 40 лет 1995 Спартак-Алания Валерий Газзаев 41 год 1996 Спартак Георгий Ярцев 48 лет 1997 Спартак Олег Романцев 43 года 1998 Спартак Олег Романцев 44 года 1999 Спартак Олег Романцев 45 лет 2000 Спартак Олег Романцев 46 лет 2001 Спартак Олег Романцев 47 лет 2002 Локомотив Юрий Семин 55 лет 2003 ЦСКА Валерий Газзаев 49 лет 2004 Локомотив Юрий Семин 57 лет 2005 ЦСКА Валерий Газзаев 51 год 2006 ЦСКА Валерий Газзаев 52 года 2007 Зенит Дик Адвокат 60 лет 2008 Рубин Курбан Бердыев 56 лет 2009 Рубин Курбан Бердыев 57 лет 2010 Зенит Лучано Спаллетти 51 год 2011/12 Зенит Лучано Спаллетти 53 года 2012/13 ЦСКА Леонид Слуцкий 42 года 2013/14 ЦСКА Леонид Слуцкий 43 года 2014/15 Зенит Андре Виллаш-Боаш 37 лет 2015/16 ЦСКА Леонид Слуцкий 45 лет 2016/17 Спартак Массимо Каррера 53 года 2017/18 Локомотив Юрий Семин 70 лет 2018/19 Зенит Сергей Семак 43 года

"Зенит" – пятикратный чемпион России!