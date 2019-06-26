Семак считает наиболее приемлемым лимит по схеме "10+15"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после заседания исполкома РФС, где приняли решение с сезона-2020/21 в чемпионате России применять лимит на легионеров по схеме "8+17", не видит ничего хорошего в существовании таких ограничений, сообщает официальный сайт сине-бело голубых.

– Моя позиция оставалась неизменной: я против лимита как такового. Лимит неимоверно раздувает стоимость и зарплаты российских футболистов, существенно снижает наш потенциал для игры в Европе. Мое мнение по не изменилось. Наиболее приемлемым для меня был бы лимит "10+15", когда была бы прямая и здоровая конкуренция. Сейчас ничего хорошего я в этом не вижу, – приводит слова Семака пресс-служба питерской команды.

Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

Легионером в чемпионате России считается футболист, который не имеет права выступать за сборную России. При этом действие лимита на легионеров не распространяется на игроков из Белоруссии.

Новый лимит – угроза "Зениту"

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020