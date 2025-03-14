Семак — о Дзюбе: «Рекорды существуют для того, чтобы их кто-то обновлял»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Рекорд Дзюбы? Я не знаю, кто может его побить. Кто-нибудь появится, наверное. Все рекорды для того и существуют, чтобы их кто-то обновлял», — цитирует Семака «РБ Спорт».

В матче 20-го тура РПЛ 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере, обогнав Александра Кержакова и став единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

В его активе 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).