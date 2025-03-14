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Семак — о Дзюбе: «Рекорды существуют для того, чтобы их кто-то обновлял»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал бомбардирский рекорд нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

«Рекорд Дзюбы? Я не знаю, кто может его побить. Кто-нибудь появится, наверное. Все рекорды для того и существуют, чтобы их кто-то обновлял», — цитирует Семака «РБ Спорт».

В матче 20-го тура РПЛ 36-летний форвард забил свой 234-й гол в карьере, обогнав Александра Кержакова и став единоличным лидером «Клуба 100» — списка лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

В его активе 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).

Источник: РБ Спорт
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Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
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