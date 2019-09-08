Семак рассказал об игре с «Сочи» и оценил дебют Осорио

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Сочи» (2:1) рассказал, почему защитники Дуглас Сантос и Бранислав Иванович пропустили встречу.

— Матч получился не самым спокойным, хоть и имеет статус товарищеского, — отметил Семак. - В перерывах на игры сборных мы пытаемся найти спарринг, чтобы подготовится к следующей игре. Есть возможность дать выйти футболистам, которые не всегда появляются в стартовом составе или по какой-то из причин отсутствовали. Это важно, чтобы поддержать игровой тонус.

— Для вас большая радость, что из-за паузы на матчи сборных вы можете выставить именно такой состав?

— Конечно. Мы можем посмотреть на тех, кто много не играет. Понять, кто в какой форме находится. Это большая пища для информации. Плюс кто-то добирает игровую практику.

— Сегодня первый матч Осорио. Оцените его качества?

— В принципе он сыграл хорошо. Проанализируем какие-то элементы, над которыми нужно продолжать работать. Пока сложно сказать. (Дмитрий Зимин)