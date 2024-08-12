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Сегодня, 15:55

Семак рассказал о травме Вендела, из-за которой бразилец может выбыть на долгий срок

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник Вендел не примет участие в матче группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России против «Рубина».

26-летний футболист был заменен по ходу встречи 4-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:0) из-за повреждения, полученного в столкновении с хавбеком бело-голубых Хорхе Карраскалем.

«Из тех, кто точно не поедет в Казань, — это Вендел. Он начинает курс реабилитации. Насколько он окажется долгим — посмотрим. Проводим консультации, насколько это тяжелая травма и сколько займет реабилитация.

Это не мышечная травма. Определяется степень повреждения связки, медицинский штаб работает, еще предстоит дополнительная диагностика», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Вендел сыграл в шести встречах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» состоится в среду, 14 августа.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Факел – Спартак
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

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