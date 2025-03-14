Семак: «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против «Спартака».

— Встречаются команды, которые стараются играть максимально активно, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Эти игры достаточно принципиальные, соперники принципиальные. Что касается других элементов, то, конечно, очень сложно сравнить матч в рамках предсезонной подготовки с официальной встречей. Это разные вещи.

— Если смотреть на итоги трансферной кампании «Спартака», как вам кажется, будут ли в Москве сюрпризы от соперника?

— Мы же знаем, кого они взяли, каких игроков. «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию. А насколько кто сейчас лучше готов, решать главному тренеру.

— У красно-белых перед предыдущим матчем была внушительная победная серия в чемпионате. Как вам кажется, в чем были основные факторы того успеха и почему все-таки серия прервалась, как вам кажется?

— Любая серия рано или поздно заканчивается. Это всего лишь цифры. Я думаю, никто не уделяет этому большое значение. Все команды идут плотно, серии не имеют большого значения.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта. Время начала — 19.45 мск.

Московская команда с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, петербуржцы с 43 очками — на второй строчке.