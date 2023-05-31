Семак рассказал о дискотеке на стадионе «Зенита», которая пройдет после последнего матча сезона с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как команда собирается отпраздновать завершение сезона-2022/23.

— После игры с «Факелом» на поле будет дискотека. Если затронуть тему дискотек и вспомнить школу, какая у вас роль? Любите танцевать быстрые, медленные мелодии, танго, рок-н-ролл?

— Я статист. С тех времен занимаюсь наблюдением и контролем ситуации. Все равно должен быть кто-то на страже, на контроле. Что касается дискотек, у каждого может быть свое понимание, насколько кому и что нравится. Что касается танцев, конечно, мне нравятся многие разновидности танцев, приятно смотреть и наблюдать. По поводу дискотеки на футбольном поле... Думаю, это будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам. Думаю, есть определенные задумки у клуба, который таким образом пытается поблагодарить фанатов. Это небольшие сюрпризы, но они понравятся болельщикам. Раскрывать подробности не могу, но ждем наших фанатов. Можем гордиться, что в это непростое время количество болельщиков, которые приходят нас поддерживать, остается большим. Думаю, многим клубам стоит брать пример и стараться много работать с фанатами, чтобы посещаемость была выше. А мы своей игрой постараемся поблагодарить болельщиков.

— Анонсировано, что Одоевский встанет за диджейский пульт. Как вам кажется, может ли он стать вторым Русланом Нигматуллиным — как по игре в воротах, так и по игре за диск-установками?

— Руслан Нигматуллин — это Руслан Нигматуллин. Даниил Одоевский — это Даниил Одоевский. Потенциал у него очень большой. Нужно в игре проявить талант, который у него есть. Мы все переживаем и хотим, чтобы он как можно быстрее заиграл и приносил пользу клубу и нашему футболу. Все данные у него для этого есть. По поводу музыкального творчества... Здесь я не являюсь специалистом, я говорил, что я статист. Но я обязательно узнаю и спрошу потом у кого-нибудь, кто разбирается в этом, насколько он хорош в качестве диджея.

— Перед дискотекой будет два тайма по 45 минут. Для «Факела» это будет важный матч. Насколько будете учитывать мотивацию игроков соперника при подготовке к этой игре? Наверняка «Факел» будет не просто играть на победу, но и действовать агрессивно.

— В последних матчах накал был очень серьезный, у всех наших соперников настрой очень хороший, все мечтают обыграть лидера. Мы должны это понимать. «Факел» — это команда, которая на протяжении всего сезона выделяется бойцовскими качествами, настроем, агрессией, борьбой. Это, наверное, визитная карточка клуба. Особенно у себя дома, при своих болельщиках. Мы понимаем важность матча для воронежцев, но мы понимаем, за что мы играем, для кого играем, ради кого играем. Со своей стороны сделаем все ради того, чтобы победить.

Матч заключительного, 30-го, тура РПЛ между «Зенитом» и «Факелом» состоится в субботу, 3 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 17.00 (мск).