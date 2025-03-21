Семак — о паузе в чемпионате: «Переживаем за тех игроков, которых сейчас нет в команде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, на руку ли сейчас петербуржцам пауза в чемпионате России.

«Я думаю, что в данном случае нет ни плюсов, ни минусов каких-то на эту паузу. Конечно, с точки зрения подготовки это минус. Команда долго готовится перед возобновлением чемпионата, играет четыре игры, а потом опять двухнедельная пауза. Мы, конечно же, в большей степени переживаем за тех игроков, которых сейчас нет в команде. Будут ли они играть? Если будут, то сколько? В каком состоянии вернутся? Когда вернутся? Наверное, это самый важный для нас момент», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.

«Зенит» с 43 очками находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.