Семак рассказал, чем Анюков будет заниматься в тренерском штабе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Тинькофф-Премьер-лиги против ЦСКА (2:1). Игра стала первой для экс-защитника петербуржцев Александра Анюкова в тренерском штабе команды.

— Зрелищная, эмоциональная игра. Мы не так много моментов создавали в первом тайме, надо было больше бить по воротам, — сказал Семак. — Начало второго тайма было не очень активным, но после второго мяча игра раскрылась.

— Как себя чувствовал Дзюба?

— У него были проблемы со спиной. Были остаточные явления после травмы, но они не мешали ему. Он был готов выйти и сыграть.

— Какие функции будут у Анюкова в тренерском штабе?

— По его обязанностям потом будем говорить. Пусть сначала адаптируется — и мы назначим его главным за определенный фронт работ. (Гоша Чернов)