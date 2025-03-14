Семак: «Компенсировать отсутствие Вендела перед «Спартаком» достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дисквалификацию полузащитника Вендела, из-за чего игрок пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака».

«Конечно, любой команде сложно играть в отсутствии игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции. Есть небольшие микроповреждения у некоторых игроков. Надеюсь, что все будут готовиться к матчу в той или иной степени», — приводит слова семака официальный сайт клуба.

27-летний бразилец получил красную карточку за оскорбительный жест в игре 20-го тура чемпионата России с «Факелом» (2:0) в Воронеже, который он показал в ответ на расистские выкрики фанатов.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет на «Лукойл Арене» в Москве в воскресенье, 16 марта. Время начала — 19.45 мск.

Московская команда с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице, петербуржцы с 43 очками — на второй строчке.