Семак поддержал идею о введении 5 замен после паузы из-за пандемии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал инициативу увеличить количество возможных замен в матче с 3 до 5 в связи с возобновлением сезона после внеплановой паузы из-за пандемии коронавируса.

— Я думаю, 5 замен — это хорошо, потому что у нас не будет возможности после такой паузы проводить даже контрольные матчи, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Обычно в перерывах мы играем по 3-4-5-6 матчей, сейчас до возобновления большинство команд совсем не сыграют, так как играть не с кем, опасность высокая, найти партнера по спаррингу будет практически невозможно.

Я за 5 замен — это позволит плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать игрокам, которые будут хуже себя чувствовать функционально. Хорошая идея по поводу 5 замен была у англичан — три временных отрезка для того, чтобы сделать замены, из них две двойные, одна одинарная, чтобы сохранялась динамика игры и время не затягивалось, потому что при пяти заменах, если ни одна команда не использует замены, а потом в конце начнет их делать, каждая будет занимать по 2-3 минуты. И футболом это назвать будет сложно.

— Вам не кажется что при пяти заменах у тренеров появится другой маневр, который можно будет использовать тактически? Например, выпускать на последние 10 минут быстрого флангового игрока?

— Конечно, это неплохо. Было три замены, когда мы могли заявлять 18 игроков, теперь можем 22, а количество замен осталось прежним — три. С одной стороны, хорошо — можно практически любую позицию дублировать, с другой стороны нет ничего плохого, чтобы выпустить больше игроков. Хотя не думаю, что такой опыт перенесется на следующий сезон. Это связано с отсутствием подготовки к этой части сезона.