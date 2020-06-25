Семак поддержал Газизова, высказавшегося против «игры детьми»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал слова президента «Уфы» Шамиля Газизова. Ранее Газизов отметил, что на собрании клубов РПЛ не было внесено изменений в медицинский регламент и высказался против того, чтобы выставлять на матчи юных игроков в случае заражения основного состава.

В сториз Instagram Семак опубликовал скриншот интервью Газизова и поставил эмодзи «аплодисменты».

Ранее из-за заражения коронавирусом у шести футболистов основы «Ростов» был вынужден выставить на игру с «Сочи» юниорскую команду и проиграл 1:10.