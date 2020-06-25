Семак поддержал Газизова, высказавшегося против «игры детьми»
25 июня 2020, 18:45
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал слова президента «Уфы» Шамиля Газизова. Ранее Газизов отметил, что на собрании клубов РПЛ не было внесено изменений в медицинский регламент и высказался против того, чтобы выставлять на матчи юных игроков в случае заражения основного состава.
В сториз Instagram Семак опубликовал скриншот интервью Газизова и поставил эмодзи «аплодисменты».
Ранее из-за заражения коронавирусом у шести футболистов основы «Ростов» был вынужден выставить на игру с «Сочи» юниорскую команду и проиграл 1:10.
Семак поддержал Газизова в Instagram pic.twitter.com/oRjuGRh3rL— Великий Твитсби (@greattvetor) June 25, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
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