Главный тренер "Зенита" Сергей Семак встретился с болельщиками, которые выиграли ужин с ним в рамках одного из клубных проектов. Отметим, что в феврале 43-летний специалист рассказал, что в купленном им подарочном наборе для болельщиков сине-бело-голубых попалось приглашение на ужин с тренером петербуржцев. По словам Семака, на встрече он и болельщики обсудили концовку сезона и планы команды на будущее.

– Встретились со всеми болельщиками, выигравшими ужин с главным тренером в одном из клубных проектов. Обсудили концовку сезона и, конечно, планы команды на будущее. Всем спасибо за приятную компанию! – написал Семак в Инстаграме.

Матч 27-го тура чемпионата России "Ахмат" – "Зенит" пройдет в субботу, 4 апреля, начало встречи в 16.30 (мск).

В этой встрече 27-го тура РПЛ питерская команда может стать чемпионом в зависимости от результатов других игр.​