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Семак — о невызове Дзюбы в сборную: «Несомненный плюс»

22:07
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил решение Станислава Черчесова не вызывать нападающего Артема Дзюбу на ближайшие матчи сборной России.

— Почему вам так часто удаются победы над «Краснодаром»?

— Секрета нет. Игры проходят интересно всегда. «Краснодар» любит играть в футбол, моменты есть у обеих команд. Закономерности нет, тяжело играть со всеми.

— В заявку попал Крапухин. Сколько он с вами тренировался? Каковы его шансы выйти в основе?

— Перед игрой он вообще не тренировался с нами. При других обстоятельствах дали бы ему шанс, но сложно было перестраиваться на «стандартах». Это был определенный риск. Сейчас будем смотреть за ним.

— Хорошо ли для Дзюбы, что он не сыграет за сборную?

— Это несомненный плюс. Передышка ему не помешает. Мы сможем дать ту работу, которая ему сейчас нужна. (Гоша Чернов)

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