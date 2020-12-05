Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 17-го тура российской премьер-лиги против «Урала» (5:1).

— Как вы оцените игру Малкома? Ждете от него большего?

— Мы ждем от всех игроков максимальной пользы для команды. В том качестве, котором действовал Малком, хорошо для команды. Мы хотим, чтоб он забивал, брал больше на себя. У него есть удар, но, чтобы окончательно обрести уверенность, нужно играть больше. Сами знаете, как тяжело ему приходится из-за травм. Малком набирает форму, нужно прибавлять, тогда уверенность придет, он будет играть лучше.

— Не было мысли выпустить Крапухина раньше?

— Мысль всегда бывает. Не выпустили раньше, так как хотели дать Азмуну оформить хет-трик. Мусаев и Шамкин выходили в Лиге чемпионов, а мы думали, кого важнее выпустить. Молодые футболисты еще получат практику, не сомневаюсь.

(Гоша Чернов)