Семак назвал заслуженной победу "Зенита" над "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0).

- Тяжелая игра. Хорошо, что смогли забить, - сказал Семак в эфире канала "Матч премьер". - Много ошибались в первом тайме. Не хватало движения при выходе из обороны в атаку, мы много мячей теряли. Счет был скользким. У наших ворот был один очень опасный момент.

Но мы были сильнее и заслуженно победили. Дриусси получил повреждение и не смог продолжить игру. Малком? Все должны доказывать свое место в основном составе. Мы хотим, чтобы все стремились к лучшим кондициям. Качество у Малкома есть, но нужно привыкнуть к чемпионату.

Азмун? Моменты были очень хорошие у Сердара, но он много работал ради команды. Забьет в следующий раз.