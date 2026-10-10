Семак о ситуации с гостевой квотов билетов на матч «Зенита» с «Краснодаром»: «Выглядит странно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с квотой билетов на матч с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

Перед игрой сообщалось, что «Зенит» обратился в РФС из-за выделения гостевой квоты билетов на матч с «Краснодаром». «Зенит» рассчитывает получить до 3000 мест на гостевых секторах, однако «Краснодар» выделил только 1000 билетов.

— Что можете сказать о ситуации с гостевой квотой билетов и историей с газоном перед игрой?

— По поводу газона, ну это ерунда, на мой взгляд, есть регламент. Был красивый рисунок, его убрали. По поводу билетов, ну, здесь ничего нового не могу сказать, мне непонятно. С моей стороны это выглядит странно, но подробностей не знаю. Ответа я не видел какого-то такого от хозяев, со стороны РФС — тоже. Почему так? Я не знаю, — сказал Семак.

(Кирилл Радченко)

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