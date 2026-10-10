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Семак назвал странной ситуацию с квотой билетов на матч Зенита с Краснодаром в 10 туре РПЛ

Семак о ситуации с гостевой квотов билетов на матч «Зенита» с «Краснодаром»: «Выглядит странно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с квотой билетов на матч с «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре РПЛ.

Перед игрой сообщалось, что «Зенит» обратился в РФС из-за выделения гостевой квоты билетов на матч с «Краснодаром». «Зенит» рассчитывает получить до 3000 мест на гостевых секторах, однако «Краснодар» выделил только 1000 билетов.

Болельщики &laquo;Зенита&raquo;.Битва началась до матча. «Зенит» обратился к Дюкову и Алаеву из-за проблем с гостевыми билетами на игру с «Краснодаром»

— Что можете сказать о ситуации с гостевой квотой билетов и историей с газоном перед игрой?

— По поводу газона, ну это ерунда, на мой взгляд, есть регламент. Был красивый рисунок, его убрали. По поводу билетов, ну, здесь ничего нового не могу сказать, мне непонятно. С моей стороны это выглядит странно, но подробностей не знаю. Ответа я не видел какого-то такого от хозяев, со стороны РФС — тоже. Почему так? Я не знаю, — сказал Семак.

Гол Максима Глушенкова &laquo;Краснодару&raquo;.«Зенит» победил в матче-триллере! У Глушенкова — дубль, «Краснодар» доигрывал вдесятером

(Кирилл Радченко)

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Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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  • fan_89

    Люто плюсую. Сельдерей тухлое дно.

    10.10.2026

  • fan_89

    На эти места можно продать билеты для своих. За Краснодар всё равно больше трёхсот болел не приедет.

    10.10.2026

  • bezkriliy

    А смысл из-за маленькой подлости терять выручку?

    10.10.2026

  • bezkriliy

    А зачем? Стадион в Петербурге большой, места всем хватит.

    10.10.2026

  • slddrozdov25

    Выглядит это не просто странно, а подло, но у нас к вам вопрос, СергейБогданович: вы, что не знали, что Карпукас больше 60 минут не играет? вы что не знаете, что Глушенков – не Красавец Педро и он к этому времени тоже на ободах? вы хотя бы понимаете, что 2 пропущенных мяча – это заслуга исключительно ваша, как непревзойдённого "мастера" футбольного менеджмента? А по поводу билетов – Бог с СергеемНиколаевичем разберётся, а вы займитесь с собой: сколько можно так жить, что после 60-й минуты начинает трясти в ожидании ваших "гениальных" ходов?

    10.10.2026

  • garikoak

    Ну по хорошему , это тот случай , когда понты дороже денег . На игру в Питере местечковому клубу не давать вообще ни одного билета . Ведь всё сделали осознанно . Маленькая подлость маленького клуба . Ну и чтобы у других не возникало такого желания . Хотя не думаю что Московские клубы на такое бы пошли . Там всё таки адекватные люди , в отличии от маленького клуба с большими амбициями на свою вседозволенность . К большому сожалению , РФПЛ никак не реагировала на мелкую пакость местечкового клуба .

    10.10.2026

  • Радон

    Уже сказали, что никаких ответных действий предпринимать не будут)

    10.10.2026

  • Д.О

    Санкт-Петербург, принимая Краснодар думаю, что до такой низости ( ограничить число болельщиков соперника ) не опустится.

    10.10.2026

  • Serjeapple

    Трусы! За это и поплатились

    10.10.2026

  • Дима Питерский

    Мерзкая, поганая краснодарская тактика. И на поле ссут, и вне его. И поделом их трахнули!

    10.10.2026

    • Соболев о неназначенном пенальти на Глушенкове: «Хорошо, что не поставили. Нытья бы было на всю страну»

    Семак: «Невозможно на выезде против «Краснодара» доминировать 90 минут»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
    2
    		 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
    3
    		 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
    4
    		 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
    5
    		 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
    6
    		 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
    7
    		 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
    8
    		 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
    9
    		 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
    10
    		 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
    11
    		 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
    12
    		 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
    13
    		 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
    14
    		 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
    15
    		 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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    		 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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    30 тур
    9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
    10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
    10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
    10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
    10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
    11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
    11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
    11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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    Гамид Агаларов
    Гамид Агаларов

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    		 3
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