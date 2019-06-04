Семак и Туктамышева вошли в список самых знаменитых жителей Петербурга

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак​ и чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева вошли в число победителей премии в номинации "Медиа-лидеры".

Помимо тренера сине-бело-голубых и спортсменки, лауреатами "Топ-50" в 2019 году стали Данила Поперечный, Александр Маноцков, Shortparis, Михаил Шемякин, Елизавета Боярская и другие, сообщает пресс-служба "Зенита".

​Ежегодная премия "Топ-50" вручается самым достойным жителям Петербурга в десяти номинациях: "Кино", "Театр", "Музыка", "Искусство", "Мода", "Книги", "Бизнес", "Наука и Жизнь", "Урбанистика" и "Медиа-лидеры".