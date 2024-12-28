Селюк: «Почему у Шуманского не получилось в ЦСКА? Да у него нигде не получилось»

Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном возвращении форварда ЦСКА Артема Шуманского в чемпионат Белоруссии.

«Неман», думаю, не возьмет, потому что у Шуманского вообще нет игровой практики. А вот БАТЭ обратно, в принципе, может. Как минимум, чтобы он немного поиграл. Почему не получилось в ЦСКА? Да у него нигде не получилось. Для меня этот трансфер — не скажу, что загадочный. Но возможно, у кого-то на Кипре появился домик у моря. В целом, «Арис» сейчас и нацелен на развитие и продажу игроков», — приводит слова Селюка Legalbet.by.

Шуманский прешел в ЦСКА из «Ариса» в июле 2024 года за 1,5 миллиона евро. За московский клуб 20-летний белорус провел 12 минут во всех турнирах.