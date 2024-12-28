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Сегодня, 03:47

Селюк: «Почему у Шуманского не получилось в ЦСКА? Да у него нигде не получилось»

Сергей Разин
корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном возвращении форварда ЦСКА Артема Шуманского в чемпионат Белоруссии.

«Неман», думаю, не возьмет, потому что у Шуманского вообще нет игровой практики. А вот БАТЭ обратно, в принципе, может. Как минимум, чтобы он немного поиграл. Почему не получилось в ЦСКА? Да у него нигде не получилось. Для меня этот трансфер — не скажу, что загадочный. Но возможно, у кого-то на Кипре появился домик у моря. В целом, «Арис» сейчас и нацелен на развитие и продажу игроков», — приводит слова Селюка Legalbet.by.

Шуманский прешел в ЦСКА из «Ариса» в июле 2024 года за 1,5 миллиона евро. За московский клуб 20-летний белорус провел 12 минут во всех турнирах.

Источник: Legalbet
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
Дмитрий Селюк
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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