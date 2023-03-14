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Селин — о поражении «Зенита» от «Химок»: «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Борнмуту», но это не позор и не крах»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин поделился мыслями о матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Химки» (3:2).

«Почему «Зенит» едва не упустил победу? Наверное, немножко сыграла свою роль самоуверенность. Повели 2:0, посчитали, что игра сделана, и подрасслабились. К чести футболистов «Химок», они не бросили играть. Молодцы парни, что искали свои моменты, исполнили их и были близки к тому, чтобы увезти 1 очко из Питера. Я думаю, это был бы хороший результат для них. Но индивидуальные ошибки не позволили им это сделать. Нередко бывает, и не только в нашем чемпионате, что топ-клубы неудачно играют против аутсайдеров. Последний пример, не глядя игру, просто по счету — «Ливерпуль» в АПЛ проиграл «Борнмуту» 1:0, хотя неделю назад разнес «Манчестер Юнайтед». Его тоже можно покритиковать, он же один из ведущих европейских клубов, но это не позор и не крах. Поэтому я не буду здесь кидать камень в огород «Зенита», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Селина.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Химки» с 13 очками расположились на 15-й позиции.

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005047479_eks-igrok_kubani_selin__pro_igru_zenita_s_himkami_liverpul_voobsche_proigral_bornmutu_no_eto_ne_pozor_i_ne_krah
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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