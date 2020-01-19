Селихов рассказал о восстановлении после операции

Вратарь «Спартака» Александр Селихов, который в сентябре 2019-го перенес операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия, рассказал в интервью клубному телевидению москвичей о том, как проходит его восстановление. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале красно-белых.

«Спартак» проводит сборы в ОАЭ под руководством главного тренера Доменико Тедеско.

— Конечно, соскучился по игре, — сказал Селихов. — Поэтому сейчас с тренером по физподготовке делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуться в общую группу. Делаем все, что нам прописали финский друзья, которые делали операцию и составляли программу реабилитации. Это футбольная жизнь, я не отчаивался, вверх нос, все хорошо будет. Будем работать. Самое сложное уже позади. Сейчас набираем кондиции, физическую форму, силу.

7 сентября 2019-го голкипер перенес операцию в Финляндии. В прошлом сезоне Селихов провел 6 матчей за «Спартак» и пропустил 6 голов.