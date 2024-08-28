Хорватский форвард Секулич стал игроком «Урала»

Хорватский форвард Мартин Секулич стал игроком «Урала».

«Игрок будет выступать под 17 номером. Рады видеть Мартина в нашем клубе и желаем много голов за «Урал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее футболист выступал за болгарский «Ботев». В прошлом сезоне он завоевал Кубок Болгарии. В активе форварда 72 официальных матча, в которых забил 16 голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 800 тысяч евро.