Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после ничейного результата в матче 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) подвел итоги встречи. Игра прошла в Грозном.

«Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунева и Дугласа Сантоса — что с ними, пока неясно, врачи должны сказать. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны. Рад, что команда выстояла и не только свела матч к ничьей, но и могла победить; считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Ахмат» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 66 очков и первая строчка.