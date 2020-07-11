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«Сегодня сыграли по-чемпионски». Медведев прокомментировал итог матча «Ахмат» — «Зенит»

11 июля 2020, 21:46
Александр Медведев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Медведев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после ничейного результата в матче 28-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1) подвел итоги встречи. Игра прошла в Грозном.

«Очень тяжелая игра, больше половины матча провели в меньшинстве после удаления Ригони. Очень беспокоимся за Андрея Лунева и Дугласа Сантоса — что с ними, пока неясно, врачи должны сказать. «Ахмат» рвался к победе, им очки нужны. Рад, что команда выстояла и не только свела матч к ничьей, но и могла победить; считаю, что мы сегодня сыграли по-чемпионски», — приводит слова Медведева ТАСС.

«Ахмат» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 66 очков и первая строчка.

Ахмат — Зенит

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8944017

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