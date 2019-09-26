Сегодня Хохлова не было на тренировке «Динамо», завтра утром в команде собрание

По информации «СЭ», сегодняшнюю тренировку бело-голубых проводил не Дмитрий Хохлов. Перед началом занятия помощник Хохлова — Юрий Никифоров — сказал игрокам о том, что главный тренер задерживается. Однако в итоге тренировку проводил Никифоров. Футболистам же было объявлено о том, что завтра утром, — перед вылетом на матч с «Ростовом» (игра состоится в субботу) — состоится собрание, на котором будет руководство клуба. (Сергей Егоров)

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков после 10 туров. Бело-голубые вылетели из Олимп-Кубка России на стадии 1/16 финала, уступив «Лучу» (0:1).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр