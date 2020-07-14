15-лет назад российский специалист Леонид Слуцкий был назначен главным тренером ФК «Москва». Он заменил на этой должности Валерия Петракова.

В первом же матче с новым тренером команда обыграла «Спартак» — 3:1. В сезоне 2007 года команда заняла четвертое место в чемпионате и дошла до финала Кубка России. Это был лучший результат в истории клуба. Тем не менее, контракт со специалистом был расторгнут.

Сейчас 49-летний Леонид Слуцкий возглавляет «Рубин». После ухода из «Москвы» он также работал с «Крыльями Советов», ЦСКА, сборной России «Халл Сити» и «Витессом». Вместе с ЦСКА Слуцкий трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. ФК «Москва» прекратил существование в 2010 году.