"Сегодня футбол Бескова неактуален". Интервью-бомба Игоря Шалимова

В понедельник гостем редакции "СЭ" стал бывший капитан сборной России, недавно покинувший пост главного тренера "Химок", Игорь Шалимов. 50-летний специалист по традиции очень фактурно отвечал на вопросы наших пользователей на YouTube-канале. Шалимов детально объяснил, в чем отличие футбола Бескова от Романцева, почему Смолов угодил в кризис, зачем "Спартаку" Глушаков и многое другое.
Вот лишь несколько тем яркого интервью:
– Как Шалимову "Краснодар" Мусаева?
– Почему "Спартак" не может играть в олдскульный футбол?
– Кононов поплыл в "Спартаке"?
– Что происходит с Глушаковым?
– Почему болельщики тоскуют по Каррере?
– В чем различия "Спартака" Карреры и Кононова? Все дело в Промесе?
– Мамаев – безбашенный человек?
– Иван Игнатьев – будущая звезда российского футбола?