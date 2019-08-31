Седрик Гогуа: «О Гогита Гогуа не слышал, но мне говорили, что у меня почти грузинская фамилия»
Новичок ЦСКА Седрик Гогуа поделился своими ожиданиями от игры за армейский клуб. Ивуарийский защитник перешел в ЦСКА из «Тамбова» 29 августа.
— Хочу поблагодарить бога за то, что я здесь, — сказал Гогуа в интервью пресс-службе армейцев. — Я очень рад и взволнован, что попал в такой большой клуб, как ЦСКА. Для меня это вызов, и я сделаю все возможное, чтобы проявить себя. Для меня ЦСКА уже как семья, я рад, что стал красно-синим.
До перехода в ЦСКА я знал двоих футболистов, которые играли за ЦСКА. Это Сейду Думбья и Ласина Траоре.
— Русский язык настроены учить?
— Конечно, а некоторые слова я уже понимаю!
— Будет преподаватель по русскому?
— Сейчас важнее всего сконцентрироваться на играх, поэтому я планирую общаться с переводчиком. А преподавателя в планах нет. Полная концентрация на футболе. Для меня переход в ЦСКА — это как заново родиться в футболе!
— Одно время в России играл Гогита Гогуа. Вряд ли вы родственники, потому что он грузин. Что-нибудь слышали о нем?
— О нем я не слышал, зато в одной из команд у нас был грузинский вратарь, и он говорил, что у меня фамилия почти как у грузина. Но небольшая разница есть. Ее нет в русском написании последних букв, но она видна во французском.
Гогуа имеет в виду, что его фамилия по-французски пишется «Gogoua», а грузинская — «Gogua».