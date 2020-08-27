Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:0).

- Перед игрой мы знали, что у соперника есть проблемы во время подач на дальнюю штангу, — приводит слова Шиманськи официальный сайт клуба. — Мы готовили эту комбинацию. Хорошо, что удалось забить гол.

— Планировали нанести удар со штрафного или были нацелены на подачу?

— Сразу решил подавать. Я должен был исполнять штрафной. Счастлив, что мы забили, потому что отрабатывали этот компонент во время тренировок.

— В основном, вы ассистируете партнерам со «стандартов». Это ваша фишка?

— Да, у меня получается приносить пользу команде в этом компоненте. Надеюсь, нам еще не раз удастся забить со штрафных. Я делаю результативные передачи после стандартных положений примерно так же, как Филипп реализует пенальти.

— Сергей Паршивлюк назвал тебя Себа «Как мне отдать вам пас?» Шиманьски. В чем твой секрет?

— Не знаю, может Серега расскажет нам об этом секрете. Мне кажется, наши голы со стандартов — результат работы на тренировках. Мы трудимся над улучшением стандартных положений и поэтому забиваем много мячей.