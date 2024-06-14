«СЭ» разыгрывает футболку нападающего «Динамо» Константина Тюкавина

«СЭ» разыграет футболку нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Бело-голубые по итогам сезона-2023/24 заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, а Тюкавин был признан лучшим футболистом по версии игроков лиги в опросе «СЭ».

Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на Telegram-каналы «Динамо», «Спорт-Экспресса» и нажать кнопку «ТЮКА». Победитель будет объявлен 30 июня.