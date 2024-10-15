Сборная СССР и России обыграла ветеранов «Факела»

Сборная СССР и России победила ветеранов «Факела» в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Факел» в Воронеже и завершилась со счетом 6:2.

В тренерский штаб «Факела» вошли Валерий Нененко, Сергей Савченков и Владимир Пономарев. Сборную СССР и России возглавил Олег Романцев.

В матче приняли участие Игорь Семшов, Ринат Дасаев, Андрей Каряка, Федор Кудряшов, Александр Филимонов, Юрий Жирков, Игорь Колыванов, Никита Баженов и другие.