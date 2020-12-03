Сборная России поддержала Смолова, перенесшего операция
Сборная России в Twitter поддержала нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который сегодня перенес операцию в Риме.
Футболиста прооперировали после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года. 4 декабря игрок вернется в Москву и начнет активную фазу реабилитации после травмы, полученной в матче с «Динамо» в середине ноября.
«Возвращайся скорее, Федя», — написала пресс-служба сборной.
Фёдор Смолов успешно прооперирован в Риме.— Сборная России (@TeamRussia) December 3, 2020
Нападающему сборной России и «Локомотива» была проведена плановая операция после травмы плеча, которую он получил в сентябре 2018 года.
Возвращайся скорее, Федя ?? pic.twitter.com/KVSwTPiUWw
В текущем сезоне 30-летний форвард провел 16 матчей за «Локо» и забил три гола. Контракт Смолова с московским клубом действует до 30 июня 2022 года.
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