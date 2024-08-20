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20 августа, 23:56

Игрок ЦСКА Зделар: «Победа Джоковича на Олимпиаде много значит для Сербии»

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил выступление сербских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Очень жаль, что в баскетболе не завоевали золото, потому что мне кажется, что в полуфинале были лучше американцев, но судьи были, могу сказать, плохие. Новак Джокович еще раз подтвердил, что является лучшим в мире в теннисе. В водном поло никто не верил, но мы выиграли. Хочу поздравить всех, кто там был, проявили себя за нашу страну. Конечно, победа Джоковича много значит для страны», — приводит слова Зделара ТАСС.

В финале одиночного разряда Игр-2024 Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. Серб впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Источник: ТАСС
Теннис
Новак Джокович
Саша Зделар
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2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
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11
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