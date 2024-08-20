Игрок ЦСКА Зделар: «Победа Джоковича на Олимпиаде много значит для Сербии»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил выступление сербских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Очень жаль, что в баскетболе не завоевали золото, потому что мне кажется, что в полуфинале были лучше американцев, но судьи были, могу сказать, плохие. Новак Джокович еще раз подтвердил, что является лучшим в мире в теннисе. В водном поло никто не верил, но мы выиграли. Хочу поздравить всех, кто там был, проявили себя за нашу страну. Конечно, победа Джоковича много значит для страны», — приводит слова Зделара ТАСС.

В финале одиночного разряда Игр-2024 Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса. Серб впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.