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«Сандуновские бани». Фото Мирзова с Григалавой и другими игроками «Арсенала»

12 июля 2020, 23:11
Резиуан Мирзов с Анри Хагушем, Гиа Григалавой и Кантемиром Берхамовым. Фото Instagram
Резиуан Мирзов с Анри Хагушем, Гиа Григалавой и Кантемиром Берхамовым. Фото Instagram
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Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов посетил Сандуновские бани вместе с игроками тульского «Арсенала» Гиа Григалавой и Анри Хагушем. На совместном снимке также присутствует Кантемир Берхамов, контракт которого с туляками истек, но он занимается вместе с командой.

Фото может быть и архивным, однако выложено было в соцсетях сегодня.

Мирзов выступал за «Арсенал» в сезоне-2018/19 на правах аренды. В «Спартак» он перешел летом 2019 года.

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