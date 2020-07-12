«Сандуновские бани». Фото Мирзова с Григалавой и другими игроками «Арсенала»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов посетил Сандуновские бани вместе с игроками тульского «Арсенала» Гиа Григалавой и Анри Хагушем. На совместном снимке также присутствует Кантемир Берхамов, контракт которого с туляками истек, но он занимается вместе с командой.

Фото может быть и архивным, однако выложено было в соцсетях сегодня.

Мирзов выступал за «Арсенал» в сезоне-2018/19 на правах аренды. В «Спартак» он перешел летом 2019 года.