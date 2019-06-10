Самый дешевый абонемент на матчи ЦСКА стоит 5,5 тысяч рублей

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о старте продаж абонементов на сезон-2019/20. Самый дешевый сезонный пропуск на игры армейцев будет стоить 5,5 тысяч рублей.

За эту цену владельцы прошлогодних абонементов смогут попасть на трибуну A и некоторые сектора трибуны S для просмотра всех домашних матчей чемпионата страны. Новым болельщикам за такой абонемент придется заплатить уже 7 тысяч рублей.

Также красно-синие предлагают приобрести и более дорогие билетные пакеты: с дополнительным посещением трех домашних матчей Лиги Европы, а также на домашние матчи ЦСКА во всех турнирах без исключения.

Самые дорогие абонементы – на сектор 200 трибуны K. В зависимости от выбранного пакета матчей, их стоимость составляет от 184,5 тысяч до 256 тысяч рублей.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.