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Самюэль Жиго: «Уверен, Соболев забьет за «Спартак» много мячей»

04:44
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в интервью «Известиям» отметил, что верит в результативную игру новичка красно-белых Александра Соболева. Ранее он выступал за «Крылья Советов».

— В «Спартаке» этой зимой только один новый футболист — Александр Соболев. Что вы думаете о нем?

— Он отличный нападающий, один из лучших бомбардиров нынешнего сезона чемпионата России. Думаю, это важное для нас приобретение. Уверен, он забьет за «Спартак» много мячей.

— Помните, как играли против него, когда он выступал за «Крылья Советов»?

— Помню, в выездном матче ему удалось забить в наши ворота. Он показывал хороший футбол и в целом является сильным форвардом. Теперь мы будем вместе играть за «Спартак» — это здорово.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/973588/sevastian-terletckii/uveren-sobolev-za-spartak-zabet-mnogo

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