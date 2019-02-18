Самюэль Жиго: "Нужно месяц-полтора, чтобы приступить к полноценной работе"

Французский защитник "Спартака" Самюэль Жиго рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы колена.

– Думаю, нужно еще месяц-полтора, чтобы приступить к полноценной работе с командой, – цитирует Жиго официальный сайт "Спартака". – Будет здорово, если первая игра после травмы окажется домашней. Как строится процесс реабилитации? Работа идет полным ходом. В основном занимаюсь в тренажерном зале, но и на поле тоже.



Весной будем стремиться показывать атакующий футбол. Этого хочет тренер, этого хотим мы все. Много забивать – в традициях "Спартака". Надеюсь, во второй части сезона у нас всё получится. У сборной Франции философия иная, она играет от обороны, на контратаках. А мы в "Спартаке" проповедуем атакующий стиль.

В текущем сезоне 25-летний Жиго сыграл восемь матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.