19:28 | Футбол — РПЛ

Самюэль Жиго: "Мы вместе со своим тренером. Надо сражаться"

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Защитник "Спартака" Самюэль Жиго сказал, что команда постарается извлечь правильные уроки из поражения от "Тамбова". Красно-белые проиграли тамбовчанам со счетом 0:2 в третьем туре чемпионата России.

– Сложная игра получилась. Два мяча пропустили со стандартов. Это футбол. Неудачный день.

– Фанаты освистали тренера, команду. Готовы справиться с этим и поддержать Кононова?

– Конечно. Мы вместе со своим тренером. В следующем матче постараемся исправиться. Атмосфера тяжелая после поражения, но надо сражаться дальше. Другого выхода нет. (Дмитрий Зеленов)

Тамбов - Спартак

 

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