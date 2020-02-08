Самюэль Жиго: «Игра против ЦСКА в четвертьфинале кубка очень важна для «Спартака»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в интервью «Известиям» отметил, что для красно-белых каждый из оставшихся матчей в сезоне будет как финал.

— На что может рассчитывать «Спартак» в оставшейся части сезона?

— Для нас каждая из оставшихся игр будет как финал. Мы постараемся одержать победы во всех матчах. И еще продолжаем выступать в Кубке России. Через этот турнир также можно завоевать путевку в Лигу Европы на будущий сезон. Поэтому грядущая игра против ЦСКА в четвертьфинале кубка очень важна.

— Три дерби против ЦСКА в одном сезоне — это дополнительное давление?

— Никакого давления. Мы просто должны выиграть. Победа в этой встрече для нас невероятно важна.

— Все помнят предыдущую вашу встречу с ЦСКА, где вы отметились дублем и принесли победу «Спартаку»...

— Это уже в прошлом. Сейчас мы должны писать новую историю и проходить дальше в кубке.