17:19 | Футбол — РПЛ

Самедов тренировался в общей группе "Крыльев" перед матчем с "Уралом"

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"Крылья Советов" во вторник провели тренировку перед домашним матчем 25-го тура премьер-лиги против "Урала". Как сообщает официальный сайт самарцев, в общую группу вернулся хавбек Александр Самедов. Он получил повреждение в игре 23-го тура с "Рубином" (1:0) и пропустил встречу с "Динамо" (0:1). 

"Крылья Советов" занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.

Крылья Советов - Урал

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