Самедов считает, что Мертенс не заслужил красную карточку в матче с «Оренбургом»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о красной карточке, полученной полузащитником воронежской команды Диланом Мертенсом в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).

Хавбек получил красную карточку за фол в центре поля на 53-й минуте встречи.

«У меня есть ощущение, что «Факел» уже кто-то списал. По моим ощущениям, к команде относятся предвзято. Опять крайне нефутбольное решение. С кем я только ни говорил, все убеждены, что это желтая карточка, а не красная. И снова не работает ВАР, который должен такие решения отменять», — цитирует Самедова Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Мертенс провел 26 матчей за «Факел» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.