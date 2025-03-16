Самедов считает, что Мертенс не заслужил красную карточку в матче с «Оренбургом»
Старший селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о красной карточке, полученной полузащитником воронежской команды Диланом Мертенсом в матче 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:1).
Хавбек получил красную карточку за фол в центре поля на 53-й минуте встречи.
«У меня есть ощущение, что «Факел» уже кто-то списал. По моим ощущениям, к команде относятся предвзято. Опять крайне нефутбольное решение. С кем я только ни говорил, все убеждены, что это желтая карточка, а не красная. И снова не работает ВАР, который должен такие решения отменять», — цитирует Самедова Sport24.
В нынешнем сезоне 29-летний Мертенс провел 26 матчей за «Факел» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Источник: Sport24
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