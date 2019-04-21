Самедов рассказал, какой футбол ставит Кононов в "Спартаке"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью "СЭ" заявил, что главный тренер "Спартака" Олег Кононов хочет, чтобы красно-белые играли в комбинационный футбол.

– Что касается "Спартака": понимаете, во что он играет?

– Я вижу какие-то матчи. Я не хочу строить из себя аналитика. Но я видел требования этого тренера (Олега Кононова. – Прим. "СЭ") насчет того, во что хочет играть команда и во что он хочет. Другой вопрос – может, сейчас не все получается. А во что "Спартак" играет сейчас? Я опять же не хочу строить из себя аналитика.

– Вы сказали про требования. Какие?

– Он это озвучивал не раз: играть в комбинационный футбол. И "Краснодар", насколько я помню, играл в этот футбол. Может быть, сейчас эти требования поменялись.

– Чего не хватает "Спартаку" сейчас в игровом плане?

– Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Общаюсь только с Георгием Джикия. Мы не обсуждает внутренние дела команды, у нас много других интересов. (Илья Егоров)

Напомним, Самедов перешел в "Крылья Советов" 13 января. До этого он выступал за "Спартак" с зимы 2017 года. В составе красно-белых он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

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