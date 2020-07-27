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Самарский суд запретил фанату посещать стадион в течение 18 месяцев за нарушение масочного режима

14:42

Представитель горячей линии болельщиков Олег Семенов рассказал, что Кировский районный суд Самары запретил фанату на протяжении 18 месяцев посещать стадион за нарушение масочного режима.

— Судья Мокеев, Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тысяч рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на COVID-19, — написал Семенов в Twitter.

Семенов также напомнил, что игроки и тренеры РПЛ неоднократно нарушали правила для предотвращения распространения коронавируса, но при этом никто из них не получил подобного наказания.

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